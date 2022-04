Brievenbussen geplaatst op begraafplaatsen voor 'post naar de hemel'

Als je iemand bent verloren, wil je soms nog iets zeggen of schrijven. In drie nieuwe brievenbussen op begraafplaatsen in de gemeente Heusden kun je brieven, kaartjes of een tekening toch versturen. "De eerste brief is al in de brievenbus gedeponeerd", vertelt rouwtherapeut en initiatiefnemer Willemien Jobsen uit Drunen.

Toen Willemien Jobsen een jaar geleden in een interview over het initiatief 'Hemelpost' naar haar professionele mening werd gevraagd, werd ook bij haar een zaadje gepland. "Daarna bleef het idee in mijn achterhoofd zitten. Samen met begraafplaatsbeheerder Marco Muskens hebben we toen het plan gemaakt om 'Post naar de hemel' ook te realiseren op de drie gemeentelijke begraafplaatsten binnen de gemeente Heusden. En ze staan er nu."

"Hemelpost is er voor iedereen die een overleden dierbare mist. Dat kan een opa of een oma zijn maar ook een huisdier", zegt Willemien. “Rouw is liefde die zijn adres kwijt is. Het schrijven van brieven, of het maken van een tekening, aan een dierbare overledene kan helpen bij het rouwproces. Ook al is het adres ‘de hemel’, je kunt op deze manier toch je verhaal kwijt."

"De brievenbussen op de drie begraafplaatsen worden regelmatig geleegd", vertelt beheerder Marco Muskens, die de post zorgvuldig en ongeopend bewaard. "Op Wereldlichtjesdag, de tweede zondag in december, worden de brieven in een vuurkorf verbrand. Zo gaan ze symbolisch naar de hemel, naar degene voor wie de post is bedoeld."