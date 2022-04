Zo overleef jij je weekend op Paaspop: een opfriscursus festivalkamperen

Campinggasten genieten bij het zwembad.

Festivallen is heel hard werken. Veel lopen, hard geluid, extreem weer, weinig slaap en levertraining. Dat was vroeger al een aanslag op je tere lijf, maar na ruim twee jaar bankhangen in lockdown ben je waarschijnlijk al helemaal weinig meer gewend. Laat ons je daarom helpen met een opfriscursus festivalkamperen.

Carlijn Kösters Geschreven door

Je oude slaapzak ligt nog ergens in het ouderlijk huis stof te vangen, je luchtbed is eigenlijk al een jaar of vijf lek en je tent had de anticlimax van de 'summer of love' (lees: wat de festivalzomer van 2021 had moeten worden) überhaupt nooit overleefd. Maar aankomend weekend moet het dan echt gaan gebeuren. Lekker ouderwets kapot gaan op Paaspop, inclusief drie nachten stinken op de camping.

"Ik hoor altijd altijd horrorverhalen over de Paaspop-nacht."

En daar raken we een gevoelig puntje op het Paaspop-weekend. De camping. De kou. De nacht. "Ik hoor altijd horrorverhalen over de Paaspop-nacht", beaamt festivalexpert Thijs Jacobs. Voor platforms als Festileaks en FestivalTravel reist hij door Europa om de vetste festivals af te gaan. Hoewel het dit jaar een stralend paasweekend lijkt te worden (tussen de 17 en 18 graden overdag), zijn de horrorverhalen zeker geen mythe. "We hebben edities gekend waar het in de nacht -5 was op de camping", vertelt de woordvoerdster van het festival. Dan is een goede voorbereiding geen overbodige luxe, want het kan 's nachts nog steeds flink afkoelen. "Neem een dikke pyjama mee en een warme slaapzak, zodat je goed warm blijft. En zie het positief: als het afkoelt, blijft je campingbier buiten in ieder geval wel koud."

"Een goede nachtrust kun je sowieso schudden, maar plezier hebben is óók heel gezond."

Daarbij gaat waarschijnlijk niemand naar een festival met het idee dat je daar eens lekker een nachtje bij gaat slapen. "Een goede nachtrust kun je sowieso schudden", begint slaapcoach Rob de Ron te lachen. Hij helpt mensen met slaapproblemen om toch lekker te kunnen snurken. "Als je lekker wil slapen moet het stil zijn, moet de temperatuur fijn zijn en moet er weinig licht schijnen. En geen een van die factoren vind je op een festivalcamping", gaat hij verder. "Maar een weekend plezier hebben is óók gezond. Dus stel niet te veel eisen aan je slaap en haal dat na je weekend weer in. Als je jong en gezond bent, kan dat best." "Ik denk wel dat het een beetje spannend wordt", reageert festivalexpert Thijs. "Het zijn opeens weer heel veel prikkels en weinig rust, dat zijn veel mensen na zo'n lange lockdown niet meer gewend. Dus dan moet je ook genoeg tijd nemen om te acclimatiseren." Daar borduurt slaapcoach Rob op verder: "Ja, als een soort schildpad in zijn schild, ga je dan even je tentje in. Niet eens om te slapen, maar om gewoon even te rusten."

"Doe alleen waar je zelf zin in hebt."