Er werd eindelijk gelachen bij boer Hans, maar voor hoelang?

Hans en zijn vrouwen liggen in een deuk

En toen hadden ze zomaar ineens de slappe lach, paardenboer Hans en zijn twee vrouwen Dinie en Annette. Dat konden de drie wel gebruiken. En anders de Boer Zoekt Vrouw-kijkers wel. Maar oei, oei, wat moeten we denken van Dinie die voor de cliffhanger van de avond zorgde? Onze BZV-watcher Steffi denkt dat het zo’n vaart nog niet loopt.

In de vooruitblik zien en horen we de voortdurend twijfelende Dinie én favoriet van Hans tegen hem zeggen dat ze nodig met elkaar moeten praten. Gaat ze hem vertellen dat ze naar huis gaat? En zou dat beteken dat de deur voor Annette, die duidelijk gevoelens heeft voor de boer, open komt te staan? Steffi: “Dinie heeft het zwaar en er hangt ook een zware deken over de logeerweek. Hans voelt dat het niet lekker zit, maar is nog niet op het punt om dat met haar te bespreken. Ik denk dat ze hem alleen wil laten weten wat er speelt en tijd nodig heeft. En Annette is echt een hele leuke vrouw, maar hij is te veel met Dinie bezig.”

Hans steekt met zijn vrouwen een kaarsje op bij een kapelletje

En was er dan eindelijk iets van een vlammetje te zien bij de Friese boer Jouke? Hij zegt (de Brabantse) Karlijn en Lotte even leuk te vinden, maar Steffi zag iets anders. “Ja hoor, dat moment in de stal met Karlijn, dat ze met die emmers en die nummers staan te klooien. Je zag en voelde de spanning, dat lachje op zijn gezicht. Daar gebeurde echt iets. Meer dan bij Lotte, maar oké, ik durf er m’n geld nog niet op in te zetten. Leuk trouwens dat we door het bezoek van zijn ouders, ook de wat meer warme en sociale kant van Jouke hebben gezien.”

Jouke en Karlijn in de stal, sloeg hier de vonk over?

Het keuzemoment van de Drentse boer Evert zorgde voor dé plot-twist van de uitzending. Zoals verwacht, mogen de rustige Nans en Maud (die inmiddels zelfs in een aardappel een hartje ziet) blijven en werd Cora naar huis gestuurd. Maar in plaats van naar huis te gaan, stapte ze met Yvon in de auto. Om linea recta naar Evert’s broer Koop te rijden. “Hoe mooi wil je het hebben? Ze twijfelde echt geen moment nadat Evert haar weg had gestuurd, pakte haar spullen en ging naar het volgende adres. En het zou zomaar kunnen lukken. Ze vonden elkaar op de eerste logeerdag al leuk, Cora wil héél graag een relatie en Koop kan wel wat vertier gebruiken. Stel je toch voor: straks hebben die twee broers allebei een vrouw, geweldig!”, hoopt Steffi.

Na het keuzemoment reed Cora door naar b(r)oer Koop

Bij fruitteler Rob en zijn twee vrouwen Wendy en Sonja ging het er gezellig aantoe. Het is vooral de vraag wie straks voor altijd via John Denvers’ Country Road mee naar huis wordt genomen door Rob. Voorlopig is het blondine Wendy die aanslaat op het ‘prikkelen’ en ‘teasen’ van de Gelderse boer. “Er heerst daar wel een beetje een vakantiestemming. Toch lijkt hij eigenlijk al sinds de speeddate voor één persoon te gaan: Wendy. Ik val echt van m’n stoel als het straks anders blijkt te zijn. Zij voelt dat natuurlijk en reageert daarop, door met hem te flirten. Ik vraag me af of ze in de gaten hadden dat de camera hun kus heeft vastgelegd die we zagen in de vooruitblik...".

De sfeer is goed bij fruitteler Rob

Niet alleen boer Hans, maar ook de Limburgse schapenhouder Janine heeft het moeilijk. De mannen Christiaan en Sander vinden haar overduidelijk geweldig, maar volgens de vooruitblik denkt ze erover ze allebei naar huis te sturen. “Eigenlijk heeft Janine een luxeprobleem, met twee leuke mannen om haar heen. Mijn gevoel zegt dat ze Sander wel leuk vindt, maar ook ongemakkelijk en onzeker van hem wordt. Hij komt te dichtbij. Ze móet uit haar comfort zone, dan kan er echt iets moois ontstaan”, spreekt Steffi uit eigen ervaring.

Sander en Janine tijdens het werk op haar schapenboerderij