Erdem deelt honderd ramadanpakketten uit om zijn buurtgenoten te helpen

Jongeren pakken honderd ramadanpakketten in voor Tilburg-Noord

De dozen in buurthuis MFA de Symfonie in Tilburg-Noord stapelen zich in een razendsnel tempo op. Tientallen jongeren helpen met het inpakken van honderd ‘ramadanpakketten’. Een initiatief van jongerenwerker Erdem Altin (29). “Mensen die vasten hebben het tijdens de coronapandemie moeilijk gehad. Je hebt elkaar nodig tijdens de vastenmaand.”

Edita Saakian & Omroep Tilburg Geschreven door

Het dagelijks breken van de vasten bij zonsondergang tijdens de ramadan kon twee jaar achter elkaar niet als vanouds samen met familie en vrienden. Met alle coronamaatregelen van tafel, vond Erdem het tijd om ‘zijn’ wijk op te beuren. “We kunnen eindelijk weer samen zijn tijdens de ramadan. Ik wilde mensen verrassen met een eetpakket dat ze deze maand kunnen gebruiken.” Erdem is geen onbekende in de wijk. Al vijf jaar organiseert hij via jongerencentrum R-Newt in Tilburg-Noord activiteiten voor de buurt om jongeren ‘van de straat’ te houden. Verbinding maken met anderen is daarbij een belangrijk middel. Barbeques in de wijk, lezingen en sportactiviteiten, niks is te gek. “Ik dacht bij mezelf: ‘Ik heb een groot netwerk, waarom maak ik daar niet een keer gebruik van?'” En zo geschiedde.

Hij belde rond en kreeg zo verschillende sponsoren mee. In alle vroegte reed hij de provincie door om alle producten op te halen. Naast hamburgers en kipnuggets, krijgen de Tilburgers een gebedskleed en een gebedsmuts. Bovendien zit er een challenge in het pakket verstopt, die Erdem samen met de jongeren van R-Newt bedacht. "We hebben de dozen volgeplakt met verschillende kleuren papier. De uitdaging is om elke keer wanneer iets positiefs is gebeurt, dat in het vakje op te schrijven. Op welke manier hebben ze een ander geholpen? En hoe voelde dat?', legt Erdem uit. Hij noemt het zelf liever geen challenge, maar meer een trigger om bewust te worden van het eigen positieve gedrag. "Ze kunnen doorgaan tot alle vakjes zijn ingevuld en zo kunnen mensen terugblikken op hun handelen en stilstaan bij wat ze voor een ander kunnen betekenen."

