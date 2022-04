Willy en René: 'Het is op dit moment een drama met de keepers in Nederland'

PSV speelde eindelijk weer eens twee wedstrijden achter elkaar zonder tegendoelpunten. En dat mag volgens de gebroeders Van Kerkhof een klein wonder heten, gezien de problemen met de keepers. Joël Drommel lijkt nu de plek onder de lat definitief kwijt te zijn aan Yvon Mvogo, maar ook hij kan de broers nog niet overtuigen. Dat probleem speelt niet alleen bij PSV. “We hebben geen topkeepers in Nederland”, zo zeggen ze in de nieuwe Willy en René Podcast.

De gebroeders kijken vol vertrouwen na de cruciale week die eraan komt. Donderdag speelt PSV in Eindhoven de return in de Conference League tegen Leicester City. Drie dagen later staat in De Kuip in Rotterdam de bekerfinale tegen Ajax op het programma.

Volgens Willy hoeft die Europese wedstrijd op donderdag helemaal geen nadeel te zijn richting de bekerfinale. “Als je Leicester uitschakelt dan ga je met een heerlijk gevoel naar Rotterdam. En het zijn jonge knapen van 24 of 25 jaar. Die moeten wel drie wedstrijden in vijf dagen aankunnen!”

Een complete voorspelling van de twee wedstrijden in in de podcast te horen, inclusief een ontboezeming over de dochter van René die helemaal geen PSV-fan blijkt te zijn…