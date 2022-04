Kletsnatte nandoe onderkoeld uit Graafsche Raam gevist en terug bij baasje

Je hebt vogels die vliegen, zwemmen en lopen. Tot die laatste categorie behoort de nandoe die maandagmiddag in Grave uit een zijtak van de Graafsche Raam is gevist. Het dier had duidelijk geen ervaring met water. De brandweer moest in allerijl uitrukken om de kleine struisvogel te redden. Tot opluchting van eigenaar Jort van Heumen uit Neerloon.

Een wandelaar ontdekte de nandoe langs de oever aan de Jan van Cuijkdijk. De vogel had een door- en doornat verenpak en was onderkoeld geraakt. Ze kon met moeite het hoofd boven water houden. Toegesnelde vrijwilligers van De Dierenambulance wisten de loopvogel te ondersteunen zodat ze niet kopje onder zou gaan.

Met hulp van de brandweerlieden lukte het om de nandoe op het droge te krijgen. De kletsnatte vogel werd warm ingepakt en daarna teruggebracht naar eigenaar Jort van Heumen. "Ik heb vijf nandoes en die zaten vanwege het slechte weer de laatste weken in hun hok. Zondagmorgen heb ik ze de wei in gelaten. Dan beginnen ze altijd heel speels te rennen. Eentje stoof iets te blij en te onbesuisd naar een hoek, raakte het houten hek, er vloog een bout los en in pure paniek stormde ze daarna door de omheining. Aan het hekwerk lag het niet. Dat is vrijwel nieuw."

Jort ging er achteraan en hoopte de nandoe tegen te houden en in een hoek bij een sloot te drijven. Maar met een topsnelheid van zestig kilometer per uur van de nandoe moest hij het afleggen tegen de loopvogel. "In een mum van tijd was hij kilometers van huis. Of ik een melding heb gedaan? Nee, voor mij was het de eerste keer dat ik een loopvogel kwijt was. Geen idee hoe ik dat moest aanpakken. Mijn grootste zorg was dat hij niet de weg op zou schieten en voor een auto terecht zou komen."

Na de ontsnapping is de kleine struisvogel zondagmiddag gezien in Reek. Omstanders maakten melding op Facebook en iemand stuurde Jort een berichtje: is deze niet van jou? Maar hoewel af en toe in het zicht, mislukten alle vangpogingen vanwege de enorme sprintsnelheid van de nandoe.