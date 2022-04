Guus Meeuwis onderscheiden met Edison Pop-oeuvreprijs: 'Leuker dan gedacht'

Guus Meeuwis met zijn prijs (foto: ANP).

Guus Meeuwis heeft maandagavond bij de uitreiking van de Edison Pop in Leusden de oeuvreprijs gekregen. De zanger heeft zich volgens de jury met 'een ijzersterk en samenhangend oeuvre' op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandstalige popmuziek.

De 50-jarige Meeuwis zit al meer dan 25 jaar in het vak. Hij brak in 1995 door met de nummer 1-hit Het Is Een Nacht en ook Per Spoor (Kedeng Kedeng) bereikte al snel de bovenste positie in de hitlijsten.

"Altijd nieuwe plannen, nieuwe energie, nooit geforceerd."

"Vanaf dat moment stond hij er en ging niet meer weg", staat in het juryrapport. "Altijd nieuwe plannen, nieuwe energie, nooit geforceerd. Wie zijn muziek aandachtig beluistert en de teksten op zich laat inwerken, merkt dat onder zijn lichtvoetigheid een bijzondere gedachte schuilgaat, een sentiment dat je meeneemt. Hij verstaat de kunst om alledaagse zaken in het leven een stem, een tekst en een gevoel mee te geven." Voor Meeuwis is de oeuvreprijs ondanks zijn lange carrière pas zijn derde Edison. In 2006 won hij de publieksprijs voor beste song met zijn hit Geef Mij Je Angst en in 2010 werd de Brabander uitgeroepen tot beste mannelijke artiest. In de afgelopen jaren ging de Edison-oeuvreprijs naar onder anderen Anouk, Extince, Ilse DeLange en Willeke Alberti. Vorig jaar ging de award naar The Opposites.

"Hele mooie gouden strik om al die liedjes."