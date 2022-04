Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Veel Brabants groen op wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade

Ruim twee miljoen bezoekers worden vanaf donderdag verwacht op de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere en die zien de komende maanden veel Brabants groen. Tientallen ondernemers uit onze provincie laten daar tot 9 oktober hun beste kunnen zien in tuin- en landschapsontwerp. Want net zoals bij de vorige editie in Venlo - tien jaar geleden - kan een Floriade veel nieuwe klanten opleveren.

De Floriade is met 60 hectaren en 210 deelnemers niet zomaar een tentoonstelling; het is een enorm expositieterrein. Tussen de 192 kavels staat onder andere ook Wim Lips uit Nistelrode. Hij is met zijn hoveniersbedrijf gespecialiseerd in natuurlijke tuinen. Dat wil zeggen, gemaakt met planten en spullen die het milieu niet belasten. Hij stond tien jaar geleden ook op de Floriade in Venlo en dat leverde hem veel nieuwe klanten op. "Dat was heel goed voor onze naamsbekendheid en er kwamen mensen uit binnen- en buitenland naar Nistelrode, die wij anders niet als klant hadden ontvangen", vertelt Lips.

Een impressie van de Floriade in Almere.

Aan noordkant van de wereldtentoonstelling is een bijzondere hoek te vinden van de vakgroep Wilde Weelde. Dit is een groep tuinontwerpers die laat zien hoe je creatieve tuinen kunt maken met bestaand en natuurlijk materiaal. Langs het water zijn bijzondere muren opgetrokken van boomstammen, stukken beton, wilde stukken hout en een hemelwaterafvoer van aan elkaar gemaakte lepels. Eén van de ontwerpers is Emiel Versluis uit Woudrichem. Ook hij stond destijds met Wilde Weelde op de Floriade in Venlo. En dat bleek niet zonder gevolgen: "In Venlo hadden we zo'n 180 leden en die Floriade heeft er mede voor gezorgd dat we nu uit meer dan 300 leden bestaan", aldus Versluis.

Nieuwkomer op deze editie van de Floriade is Treeport Zundert, waarin meer dan 100 bedrijven in de boomteeltsector samenwerken. Omdat ze niet eerder op een Floriade stonden, vinden ze het lastig inschatten wat hun deelname gaat opleveren. Maar meer naamsbekendheid zal volgens Treeport Zundert hopelijk leiden tot meer opdrachtgevers. En dat ze uit Brabant komen is gelijk duidelijk, want midden op het kavel staat een enorm blauw-geel-groene sculptuur geïnspireerd op Vincent van Gogh. Het is een kunstig zitmeubel waarop Treeport haar gasten ontvangt. Maar Treeport Zundert presenteert ook een nieuwe eigen uitvinding: een bovengrondse warmte-koude opslag, versierd met planten. Met de buizenconstructie kun je in de winter koud water opslaan, wat je in de zomer gebruikt om te koelen. En andersom. Dus in de zomer sla je warm water op, dat je in de winter gebruikt om te verwarmen.

De koude-warmte-opslag van Treeport Zundert op de Floriade in Almere. (foto: Raoul Cartens)