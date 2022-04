Niet alleen wij, maar ook bomen ingesmeerd tegen de zon op warme dinsdag

boompjes aan de Parade in 's-Hertogenbosch (foto: gemeente 's-Hertogenbosch)

Wie over de Parade in Den Bosch loopt, kijkt wellicht even vreemd op. 91 dunne, nieuwe boompjes zijn daar 'ingesmeerd' tegen de felle zon en warmte van dinsdag. Aan beide zijde van de Parade zijn dan ook witgeschilderde stammetjes te zien.

Julia Kanters Geschreven door

De gemeente ’Den Bosch wil de onlangs geplante boompjes extra beschermen. Dit gebeurt door een laagje 'boomwit'aan te brengen. gebeurt dat niet, dan kan de jonge bast van de boompjes scheuren. Het witten van bomen is normaal gebruikelijker in Zuid-Europese landen als Spanje, Italië en Griekenland. Toch smeert de gemeente tegenwoordig hun boompjes vaker in. “De huidige warme zomers versterken extra die beschadiging van jonge bomen. Reden voor ons om nieuw geplante bomen die op zo’n plaats staan de eerste jaren extra te beschermen” zegt de gemeentewoordvoerder Gert-Jan van Zoggel. De ‘behandeling’ van de jonge boompjes was eenmalig. De jonge bomen zullen niet voor altijd wit blijven. Het laagje zal dus na verloop van tijd verdwijnen als sneeuw voor de zon.