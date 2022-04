Drank, vrouwen, geweld én voetbal: RKC-icoon Adje blikt terug

In het seizoen ’87-’88 was Ad van der Wiel dé grote man bij RKC Waalwijk, dat aan het eind van dat seizoen promoveerde. Van der Wiel scoorde maar liefst 34 keer en had de beste clubs ter wereld voor het uitkiezen. Maar hij zag daar vanaf. Want buiten het voetbal om, kende de Tilburger een krankzinnig bestaan. Maandag is de documentaire ‘Adje voor de Sfeer’ te zien op Omroep Brabant.

In 1984 tekende Van der Wiel zijn contract bij RKC, notabene op advies van een frikandellen- en krokettenleverancier van de Waalwijkers. Drie jaar later promoveerde de club naar de Eredivisie, dankzij een karrevracht aan doelpunten van Van der Wiel.

Drank, vrouwen en gokken

Wat zijn carrière bizar maakt, was zijn absurde leefstijl. Drank, vrouwen, huwelijken, geweld, celstraffen en een ton tekengeld vergokken in één uur. De gekkigheid was eindeloos. Nergens heeft ‘Adje’ spijt van. Al spookt er weleens door zijn hoofd: “Wat als….” Maar liever staat hij daar niet te lang bij stil, want: “Nieuwe dag, nieuw leven.”

‘Geluk gehad’

Naast alle wilde uitspattingen, was Van der Wiel ook ‘gewoon’ speler van RKC Waalwijk. Ook daar was hij geen ideale schoonzoon. De stekker van de gokkast moest regelmatig uit het stopcontact worden gehaald, wanneer Ad op de club was. “Ik had geluk dat ik in de voetballerij ben beland”, geeft Van der Wiel eerlijk toe. “Ik denk niet dat het anders met mij zo goed afgelopen was. Leren kon ik niet en aan werken had ik een hekel.”

Real Madrid

34 goals maakte hij in zijn derde seizoen voor de Waalwijkers. Hij had daarmee een groot aandeel in de promotie van RKC in '88. En de ongeëvenaarde prestatie bleef niet onopgemerkt. Onder andere Real Madrid en Atletico Madrid wilde de Tilburgse-spits hebben. Maar daar had hijzelf geen zin in. Van der Wiel wilde ‘gewoon’ voetballen, niet voor veel geld op de bank zitten.

In de documentaire reageert ‘Adje’ openhartig op zijn merkwaardige loopbaan. Tweede Paasdag, (maandag 18 april) is vanaf kwart over zeven in de ochtend de documentaire te zien op Omroep Brabant. Elke uur wordt 'ie herhaald. 's avonds gebeurt datzelfde vanaf kwart voor zes. Wil je niet wachten? De documentaire is hieronder al te zien.