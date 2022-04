Puppykoerier die veel te jong hondje kwam brengen in de val gelokt

De honden werden op Marktplaats aangeboden. Foto: screenshot video House of Animals.

In Amsterdam is een puppykoerier aangehouden die namens een Tilburgse handelaar een veel te jonge hond kwam afleveren. Hij dacht de pup te overhandigen aan een jong gezin, maar de hond was besteld door een undercoverteam van House of Animals.

De dierenwelzijnsorganisatie House of Animals Investigations monitort dagelijks advertenties voor puppy’s op Marktplaats. Zo werden de verdachte advertenties ontdekt, die op naam staan van een handelaar in Tilburg. Hij heeft meerdere advertenties, onder andere voor herders, samojeed, sharpei, chihuahua en mopshondjes. Die worden voor 1200 euro verkocht. In de advertenties staat dat de puppy’s uit het buitenland komen. Ze zouden 8 weken oud zijn, gevaccineerd en onderzocht door een dierenarts. Maar volgens Europese wetgeving moeten puppy’s die uit het buitenland naar Nederland komen minimaal 15 weken oud zijn. De verplichte enting tegen rabiës kan pas vanaf 12 weken worden gezet. De koerier, een man uit Bulgarije, werd in februari al gearresteerd, maar vanwege het onderzoek is dit nu pas bekend gemaakt. De handelaar uit Tilburg is wegens een gebrek aan bewijs niet gearresteerd. Volgens House of Animals biedt hij nog steeds puppy's aan. Dat doet hij nu met een Amsterdams adres.