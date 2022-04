Drie jongens blussen brand bij kerk: 'Ze hebben veel erger voorkomen'

Sebastiaan, Nick en Michiel, drie jongens van rond de veertien jaar oud, hebben dinsdagavond een brand ontdekt bij de kerk aan de Brink in Sint Anthonis. Ze wisten het zelf te blussen, nog voordat de brandweer er was. "Dat hebben ze goed gedaan, het had heel anders af kunnen lopen", vertelt agent Jan Meijer trots.

De jongens hadden volgens de agent geen telefoon bij zich, dus moesten ze om hulp vragen. "Twee van de jongens zijn snel naar café Friends gegaan. Dat zit in de buurt. De andere jongen bleef bij de brand." In het café trokken ze de bedrijfsleider aan de mouw. Hij liep mee terug om te kijken wat er precies aan de brand was en belde vervolgens de brandweer. "Toen was het plexiglas flink aan het branden. Het raam dat erachter zat, was ook geknapt door de hitte."

Volgens de agent zijn de jongens daarna snel emmers water gaan halen bij het café. Een slimme zet, want daarmee wisten ze het brandende plexiglas te blussen. "Ze hebben veel erger voorkomen", vertelt Jan.

"De brandweer is wel gekomen om na te blussen en de rook te verwijderen." De brand is uiteindelijk niet in de kerk geweest, maar er is binnen wel wat roetschade.