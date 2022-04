Piepjong gezin pendelt met baby tussen kleine kamers: 'Ideaal is het niet'

Mark, Dewi en dochter Djessy.

Een leven in sneltreinvaart. Jong volwassen moeten worden. Intens geluk en vermoeidheid tot op het bot. Dat is, in het kort, de situatie van Mark Romeijn en Dewi Simons. De jonge en nog thuiswonende papa en mama pendelen met hun piepjonge dochter Djessy noodgedwongen op en neer tussen beide ouderlijke huizen, waar eigenlijk geen plek voor hen is. Ze zijn dan ook naarstig op zoek naar woonruimte.

Waar hun vrienden elk weekend lekker gaan stappen en genieten van een ongedwongen jeugd, zit Mark met zijn jonge gezin in de auto. Van Herpen, waar de ouders van de 21-jarige Mark wonen, naar de moeder van Dewi (17) in Tilburg. Doordeweeks doen ze dat nog een keer dunnetjes over en pendelt Mark ook nog op en neer naar zijn werk in Oss.

“We merken het aan Djessy dat ze constant moet wennen aan een nieuwe omgeving en een ander bed.”

“Ik rij alleen vandaag al 160 kilometer", zucht Mark. “We doen het met liefde, maar fijn en ideaal is het niet. Voor ons, maar vooral voor onze dochter. We merken het aan Djessy dat ze constant moet wennen aan een nieuwe omgeving en een ander bed. Ze verdient haar eigen plekje.” En dat is precies het probleem. Hoewel de ouders van het jonge koppel volop bijspringen, is er in beide woningen geen plek voor een babykamer. En slaapt de bijna twee maanden oude Djessy bij Mark en Dewi op de kamer. Twee bedden, een commode, kledingkast, opbergkast, stoel: keurig opgeruimd en knus, maar ook bomvol. “En mijn kamer thuis is de helft zo groot. Daar slaapt Djessy in een co-sleeper. We worden dus niet alleen van elke kik wakker: het is ook niet goed als zij went aan het slapen bij papa en mama. Dan doen we straks helemaal geen oog meer dicht.”

De slaapkamer van het jonge gezin in het huis van Dewi's moeder.

“Ondanks alles is het een wonder om vader en moeder te mogen worden.”