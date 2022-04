Treinreizigers in Tilburg moeten het zelf uitzoeken, NS sluit servicepunt

Reizigers staan straks voor een gesloten NS-loket (foto: Marjo van Yperen). Het NS-servicepunt op Tilburg Centraal (foto: Marjo van Yperen) Volgende Vorige 1/2 Reizigers staan straks voor een gesloten NS-loket (foto: Marjo van Yperen).

Reisinformatie vragen bij het servicepunt van de NS in Tilburg is er over een paar weken niet meer bij. Het loket sluit voorgoed. Er blijft alleen een digitale informatiezuil over. Samen met veel reizigers maakt de gemeenteraad van Tilburg zich zorgen. “Digitaal informatie zoeken is niet te doen voor ouderen”, vinden de lokale politieke partijen.

Marjo van Yperen & Omroep Tilburg Geschreven door

Gerdien is dinsdag nog net op tijd met haar vragen bij het servicepunt. Het loket sluit al om drie uur ’s middags. Online kaartjes kopen lukte haar niet. “Het is zo fijn om iemand te spreken, je kan er altijd op terugvallen.” Het nieuws dat het servicepunt permanent gaat sluiten, had ze nog niet meegekregen. Gerdien: “Dat is heel erg jammer. Zonder servicepunt blijf ik op mijn computer struinen naar informatie.”

“De balie verliest langzamerhand zijn functie.”

De NS nam in 2020 het besluit al om het loket te sluiten, omdat te weinig mensen er gebruik van maken. “De balie verliest langzamerhand zijn functie, het verschuift naar digitaal,” legt NS-woordvoerder Arno Leblanc uit. Mochten reizigers vragen hebben, kunnen ze die stellen bij een informatiezuil. Daar worden ze telefonisch verbonden met een medewerker die ze helpt.” Tilburg is niet de enige plek waar het serviceloket verdwijnt. Het is landelijk beleid van de NS. Roosendaal heeft straks ook geen loket meer, net als Den Bosch, al lopen daar wel medewerkers rond op het station. En in Eindhoven verdwijnt een van de twee loketten. In januari heeft het gemeentebestuur van Tilburg toegezegd om, samen met de NS, te kijken of er alternatieven mogelijk zijn voor de informatiezuil. Zo’n beetje de hele Tilburgse gemeenteraad maakt zich zorgen over hoe bijvoorbeeld ouderen, laaggeletterden en toeristen hun weg op het spoor gaan vinden. Ondanks die belofte, is er nog geen zicht op een oplossing terwijl de sluiting van het NS-servicepunt snel dichterbij komt.

“Het is een extra handicap.”

Nol kwam naar het station om te vragen of ze het reisadvies voor het weekend konden uitprinten, maar het servicepunt was net een kwartier dicht. “Ik vind het heel vervelend, het is een extra handicap.” Gelukkig reist zijn zoon regelmatig met het openbaar vervoer: “Ik ga nu maar naar hem toe met mijn vragen.”

Nu al is het NS-servicepunt vaak dicht (foto: Marjo van Yperen)

Hoewel het servicepunt nog niet dicht is, staan nu ook al mensen vaak aan een gesloten deur. Door de aanstaande sluiting zijn al veel medewerkers overgeplaatst naar andere locaties. Van de twintig medewerkers zijn er nog maar twee over. Daardoor kan je nu al in de spits vaak niet meer terecht bij het loket, laat staan de avonden.

“Ouderen gaan hierdoor treinreizen vermijden.”