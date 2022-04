Einde seizoen voor PSV-verdediger Olivier Boscagli

PSV kan de rest van het seizoen geen beroep meer doen op Olivier Boscagli. De Franse verdediger raakte zondag zwaar geblesseerd aan zijn knie in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-0). Trainer Roger Schmidt voelt zich rot door de zware blessure van zijn verdediger. “Maar er is geen tijd voor frustraties. We moeten door en willen winnen voor hem.”

Boscagli moet geopereerd worden en wacht volgens PSV een lange herstelperiode.

De linksbenige verdediger is onder Schmidt een vaste waarde in het elftal van PSV. Hij speelde dit seizoen in 28 van de 29 competitieduels die PSV speelde. Ook in de Europese wedstrijden was de Fransman een vaste kracht. Hij kwam dit seizoen tot veertien Europa Cup-wedstrijden.

PSV speelt donderdagavond tegen Leicester City om een plek bij de laatste vier in de Conference League. Het eerste treffen, met Boscagli, eindigde in een gelijkspel (0-0). Zondag is de bekerfinale tegen Ajax.