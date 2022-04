Gevluchte Masha (6) wil beroemd pianiste worden, ook in Nederland

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1

Ze is pas zes jaar oud, en speelt al de sterren van de hemel op de piano. Masha Sviyazova uit Oekraïne moest samen met haar moeder haar thuisland ontvluchten waardoor ze even niet kon optreden. In het Parktheater mocht ze daarom op een echte Steinway-vleugel spelen.

Masha mocht via de artiesteningang naar binnen, want ze is immers pianiste. En daar is ze best trots op. “Ik heb in Moskou met een heel orkest gespeeld en in Oekraïne speelde ik stukken van bijvoorbeeld Mozart, Bach en Beethoven in Lviv, Kiev en mijn woonplaats Odessa.”

"Ik droom ervan een beroemde pianiste te worden, zodat de wereld een fijnere plek wordt."

Het is om te oefenen, maar ze verheugt zich al op meer bekendheid. “Ik droom ervan om een beroemde zangeres en pianiste te worden als ik groot ben, zodat de wereld een fijnere plek wordt.” vertelt ze met een grote glimlach.

