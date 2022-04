Asielzoeker na steekpartij in azc Overloon jaren de cel in

Het AZC in Overloon.

Hassan A. (26), de asielzoeker die vorig jaar een medebewoner in het asielzoekerscentrum in Overloon neerstak, heeft een celstraf van vier jaar gekregen. Volgens de rechtbank in Den Bosch is A. schuldig aan poging tot doodslag. A. claimt zichzelf te hebben verdedigd.

