Tientallen lachgasflessen gevonden in opslagplaats na anonieme tips

De politie heeft woensdag tientallen flessen met lachgas gevonden in een opslagplaats bij een huis aan de Reitse Hoevenstraat in Tilburg. Dat lukte dankzij meerdere anonieme tips die de gemeente en politie afgelopen dagen kregen.

Anonieme meldingen via Meld Misdaad Anoniem worden altijd door de politie onderzocht. Nadat dat ook bij de meldingen over de mogelijke opslag- en verkoopplaats bij het huis was gebeurd, ging de politie samen met medewerkers van de gemeente naar het huis. Daar zagen ze twee afgesloten aanhangers staan.

66 lachgasflessen

Ze braken de sloten open en zagen maar liefst 66 lachgasflessen liggen. De gemeente heeft die in beslag genomen en start een onderzoek tegen de bewoner. De politie nam de aanhangers in beslag en zoekt nog uit waar ze precies vandaan komen.