PSV-fans vol vertrouwen in cruciale week: 'Het loopt niet bij Ajax'

Het is erop of eronder voor PSV. Deze week bepaalt grotendeels hoe dit seizoen de geschiedenisboeken ingaat. Als het aan de supporters ligt, komt het goed deze week. PSV gaat volgens hen door in de Conference League en wint de beker. "Iedereen kijkt er naar uit."

John van den Heuvel – misdaadjournalist & PSV-supporter

Het is maar goed dat we een dag eerder met John van den Heuvel bellen, want wanneer we hem vragen hoe hij een wedstrijddag beleeft krijgen we het volgende antwoord. “Op wedstrijddagen heb ik een kort lontje. Dan moeten mensen niet te veel beginnen over kleinigheidjes. Je kan mij dan beter niet te veel lastig vallen. Er is dan te veel stress en spanning.”

"Het loopt totaal niet bij Ajax en ze hebben een keeper die op instorten staat."

Van den Heuvel gaat (uiteraard) naar beide wedstrijden. Hij is positief gestemd, zeker over de bekerfinale. “Zeker richting zondag verwacht ik dat wij zelfs de favoriet zijn. Het loopt totaal niet bij Ajax en ze hebben een keeper die op instorten staat. Het zou toch prachtig zijn als we na de Johan Cruijff Schaal ook de bekerfinale van ze winnen.” Ook tegen Leicester City voorziet hij een goede afloop. “De uitwedstrijd gaf voldoende perspectief. Nu in een vol Philips Stadion zie ik het niet mis gaan. Het zou natuurlijk wel fijn zijn als we het vroeg beslissen richting de wedstrijd van zondag. Ik heb er echt veel zin in.” Ook in zijn voorspelling is Van den Heuvel positief. Donderdagavond wordt het 2-1. Zondag gaan we met 3-2 winnen na verlenging.” Willem-Jan Schamperd – redacteur De PSV Supporter

Willem-Jan weet wel welke wedstrijd hij het liefste wil winnen deze week. “Ik wil toch altijd wel heel graag van Ajax winnen. Natuurlijk is vanavond ook belangrijk, maar ik zou écht balen als we zondag verliezen.”

"Het wordt een onverdiende 2-1."

Schamperd merkt in zijn omgeving dat deze wedstrijden meer leven dan anders. “Er wordt veel meer geappt in de appgroepen met PSV-supporters. Iedereen kijkt er naar uit en wil de sfeer proeven. We gaan ook eerder dan gebruikelijk.” Gevraagd naar een voorspelling reageert de redacteur van De PSV Supporter als volgt. “De wens is de vader van de gedachte. We gaan donderdag door, ik denk na strafschoppen. Dat geeft een boost naar zondag. Dan wordt het een onverdiende 2-1. Ik hoop door een penalty in de laatste minuut.” Rob Bogaerts – voorzitter PSV supportersvereniging

Hij baalt als een stekker, maar Rob Bogaerts mist donderdag de confrontatie met Leicester City. Hij is aan het hiken in Schotland, maar neemt de ervaring uit Leicester mee. “Ik heb daar gezien dat we niet bang hoeven te zijn. Je denkt constant aan wat er gebeurt als we doorgaan. Ik weet ook dat het kan.”

"Die van zondag gaan we wel stelen vermoed ik."