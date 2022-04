Dichte mist zat Eindhoven Airport en verkeer 's ochtends vroeg dwars

Het verkeer in Brabant had donderdagochtend tot acht uur aardig wat last van de dichte mist. Ook op Eindhoven Airport veroorzaakte de mist problemen. Daar waren de eerste vluchten vertraagd die voor deze donderdagochtend gepland stonden.

Volgens het KNMI was het zicht door de mistbanken plaatselijk minder dan tweehonderd meter. Daarom gaf het weerinstituut code geel af. Volgens de ANWB was het zicht op veel plaatsen in Brabant slechts tachtig meter. Daarom kreeg het verkeer de waarschuwing extra alert te zijn en de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. "Mist kan verraderlijk zijn."

Prima aprilweer

Met name het oosten van de provincie had last van de mist, zei Wilfred Janssen van Weerplaza donderdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Op sommige plaatsen was die mist echt behoorlijk verkeersbelemmerend. Zeker in de buitengebieden. Niet zozeer op de snelwegen, daar is het zicht vaak ietsje beter."

Nu de mist is opgetrokken wacht ons volgens Wilfred een prima lentedag, met een afwisseling van zon en 's middags wat stapelwolken. "Heel lokaal kan een bui tot ontwikkeling komen, maar het stelt allemaal niet zoveel voor. Krijg je hiermee te maken, dan is het maar kort. De temperatuur is aangenaam bij een veelal zwak tot matige wind. Het wordt een graad of 19. Prima aprilweer!"