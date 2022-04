Waarschuwing voor dichte mist: 'Wees extra alert!'

De ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor dichte mist donderdagochtend. "Wees extra alert en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan", benadrukt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het KNMI laat weten dat het zicht door mistbanken plaatselijk minder dan tweehonderd meter kan zijn en heeft daarom code geel afgegeven. Volgens de ANWB is het zicht op veel plaatsen in Brabant slechts tachtig meter. "Pas je snelheid aan en houd voldoende afstand", adviseert een woordvoerder van het KNMI. "Mist kan verraderlijk zijn."

Ook Eindhoven Airport heeft last van de dichte mist. De eerste drie vluchten die voor donderdagochtend gepland waren op de luchthaven, waren vertraagd.

Zeer aangenaam

Als de mist is opgetrokken wacht ons volgens Raymond Klaassen van Weerplaza een aardige lentedag. "Met wolkenvelden, maar ook zonnnige perioden. De temperatuur komt uit op 17 of 18 graden, misschien op een enkele plek 19 graden. Net zoals woensdag staat er deze donderdag nauwelijks wind, dus het is eigenlijk zeer aangenaam buiten."