Dankzij beheerder Paul trekt de Geertruidskerk wél 'volle zalen'

Paul Koedijk is geen koster, geen dominee en geen pastoor. Wat hij wel is? Hij is beheerder van de Geertuidskerk in Geertruidenberg. Een kerk waar nog steeds gerouwd en getrouwd kan worden, maar ook een kerk die heel ongebruikelijk 'wel volle zalen trekt.' Het geheim: het fingerspitzengefühl van de jonge beheerder, die keer op keer evenementen naar 'zijn' kerk weet te halen waar veel publiek op af komt.

Rob Bartol Geschreven door

"Er kan veel in deze kerk, maar er zijn ook dingen die niet kunnen. Een dansevenement is zo'n voorbeeld dat we niet doen", vertelt Paul Koedijk, die vijf jaar geleden werd aangesteld als beheerder van de middeleeuwse kerk. "Ik was al twee jaar vrijwilliger en werkte destijds nog in de gezondheidszorg, toen kwam de kans om beheerder te worden. Een gelegenheid die ik met twee handen heb aangegrepen, want dit is een prachtige werkplek. Dit is de plek waar hemel en aarde elkaar raken." Bij zijn aanstelling in 2017 hoorde uiteraard een taakomschrijving. Het organiseren van evenementen moest geld opleveren om de kerk open te kunnen houden. Paul: "Het was een hele tour om een evenwicht te vinden tussen religie, rouwen en trouwen en het organiseren van evenementen. Want het is ook nog een kerk waarin twaalf maal per jaar ook kerkdiensten worden gehouden. Maar, we zijn samen met een grote groep vrijwilligers geslaagd in die missie."

"Om er te komen moet je kruip door, sluip door over de bogen van de kerk. Maar het uitzicht is overweldigend."

Annekdotes over vijf jaar 'ondernemen' in een kerk heeft Koedijk in overvloed. "Het meest denk ik wel terug aan de expositie 'Een naam die niet uitgewist zal worden.'" Die expositie ging over Joodse families in Geertruidenberg die door het Nazi-regime zijn vermoord. Job Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam, kwam die in januari 2020 openen met een lezing en de onthulling van een monument. "Een gedenkwaardig moment." Het beheerderschap van de kerk brengt ook met zich mee dat Koedijk regelmatig alleen is in de kerk, een immens gebouw waar altijd wel 'vreemde' geluiden te horen zijn. Ook als de kerk verder helemaal leeg is. "Ik heb daar niet zo'n last van, ik ben hier echt wel op mijn gemak." Wel heeft Koedijk een bepaald plekje in de kerk dat hij zeer koestert. "Dat is daar helemaal bovenin in het koor", vertelt de beheerder terwijl hij wijst naar een piepklein laddertje, twintig meter hoger. Met een nog kleiner deurtje en dito balkon. "Om daar te komen moet je kruip door, sluip door over de bogen van de kerk. Maar als je daar bent is het uitzicht overweldigend."

"Een verhaal dat zich afspeelt rond de Sint Elisabethsvloed van 1421."

Ondanks dat door corona heel wat geplande bijeenkomsten en evenementen in de kerk niet door konden gaan, is de Geertruidskerk de pandemie goed doorgekomen. "De officiele opening van de expositie over de Sint Elisabethsvloed kon afgelopen herfst niet doorgaan. We gaan die expositie alsnog officieus openen, maar nu met de opvoering van het theaterstuk Op Drift in de kerk", vertelt Paul. "Een verhaal dat zich afspeelt rond de Sint Elisabethsvloed van 1421. We gaan zeshonderd jaar terug in de tijd met ontroerende en ludieke scenes en water, heel veel water." Dat Koedijk met het theaterstuk Op Drift opnieuw veel publiek gaat trekken naar 'zijn' kerk blijkt al uit de kaartverkoop. "Van de zes voorstellingen is de eerste al uitverkocht." Het stuk wordt op 'de planken' gezet door Toneelgroep het Tweede Bedrijf.