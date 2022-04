Vrouwen zwaar mishandeld en drugssmokkel in geduwd: man 5 jaar de cel in

Een 53-jarige Eindhovenaar moet vijf jaar de cel in voor de mishandeling van zijn twee ex-vriendinnen. De man zocht volgens de rechtbank in Den Bosch bewust kwetsbare en daklozen vrouwen uit. Hij dwong hen tot diefstal en het smokkelen van drugs. Deden zij dat niet, dan werden zij gekleineerd, bedreigd en mishandeld.

De 53-jarige Eindhovenaar werd in juli 2021 opgepakt, nadat zijn vriendin kort daarvoor bebloed de straat oprende. Ze zat onder de blauwe plekken. Ze zou van de trap zijn gevallen, verklaarde de man. Onderzoek wijst uit dat de vrouw met een knuppel op haar hoofd werd geslagen. De man wordt daarom poging tot doodslag verweten.

Smokkelen en diefstal onder dwang

Daarnaast zou de man haar en een andere vrouw stelselmatig gedwongen hebben tot drugssmokkel en diefstal. Als zij weigerden, werden ze mishandeld, bedreigd en gekleineerd. Zo dreigde hij om een van de vrouwen in een container in zee te dumpen en om de andere vrouw met beton aan haar been in het kanaal te gooien.

Ook kleineerde de man zijn slachtoffers door ze uit te schelden. Een van de vrouwen moest de naam van de man op haar lichaam tatoeëren, op drie verschillende plekken. De rechtbank verwijt het de man dat hij op deze manier blijvend letsel achterlaat bij de slachtoffers.

De vrouwen waren afhankelijk van hem; hij bood hen onderdak. Volgens het Openbaar Ministerie palmde de Eindhovenaar de dakloze en kwetsbare vrouwen in en maakte hij gebruik van hen. Een van de slachtoffers was pas 19 jaar oud.

Lagere straf

De gevangenisstraf van vijf jaar valt lager uit dan de acht jaar cel die justitie eerder eiste. Dat komt omdat een derde slachtoffer haar verklaring in heeft getrokken. De man is daarom van één strafbaar feit vrijgesproken.

Naast een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek van zijn voorarrest, heeft de man een contactverbod van vijf jaar met de twee slachtoffers en moet hij een schadevergoeding aan hen betalen van in totaal 10.000 euro.