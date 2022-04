Bokstalent Alicia Holzken stopt, vader Paul is woedend op boksbond

Alicia Holzken samen met haar vader en trainer Paul Holzken

Alicia Holzken heeft met pijn in het hart besloten om haar bokshandschoenen aan de wilgen te hangen. Volgens de boksster uit Sint-Oedenrode is de boksbond afspraken niet nagekomen. Haar vader is laaiend. “De grootste talenten worden kapot gemaakt.”

Luuk van Grinsven Geschreven door

Paul Holzken kan zijn emoties moeilijk bedwingen als het over de carrière van zijn dochter gaat. “Alicia zit al dertien jaar bij de nationale selectie en we hebben alleen maar ellende meegemaakt met de bond”, vertelt Paul. Volgens hem is de bond een reeks aan afspraken niet nagekomen. Zo werd er afgesproken dat Alicia 1500 euro in de maand zou ontvangen. Hierdoor zou de 25-jarige boksster zich volledig kunnen concentreren op het boksen. Maar na twee maanden kwam er geen geld meer binnen, volgens de familie Holzken. “Hier klopt iets niet”, concludeerde Alicia toen. Vader Holzken belde vervolgens met de technisch directeur van de boksbond. “Die meldde ons dat ze vergeten waren om te vertellen dat het geld op was”, zegt een zeer gefrustreerde Paul Holzken.

“Allemaal beloftes die niet zijn nagekomen”

Volgens de Holzkens was er nog een andere afspraak. Alicia, die onderdeel is van TeamNL, zou mogen blijven trainen in haar eigen team, met haar vader als trainer. Ook zou de bond hebben toegezegd dat haar eigen sportschool in Eindhoven een steunpunt zou worden voor andere bokstalenten. “Allemaal beloftes die niet zijn nagekomen”, stelt vader Holzken. De Nederlandse Boksbond wil telefonisch niet reageren, maar plaatste wel een verklaring op de website. Daarin wordt gesproken van ‘lasterlijke praat’. De bond geeft aan dat een goed gesprek voor de hand ligt en dat ze begrip hebben voor de klachten van de familie Holzken. “Maar er zijn grenzen en die zijn nu helaas ver overschreden”, aldus de boksbond. De Nederlandse Boksbond zegt achter technisch directeur René Braad te staan en refereert aan de vrijwillige functie die hij vervult. “Er is sprake van beperkte middelen en we zullen het met z’n allen moeten doen.”

"We hebben er tótaal geen vertrouwen meer in.”