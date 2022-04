Wél een tribune maar geen voetbalveld, dat gaat na 13 jaar toch knellen

Voetbalclub S.V. Tongelre uit Eindhoven heeft een derde veld nodig. Alleen dat komt maar niet. Al 13 jaar wachten de voetballers erop. Wél staat er een tribune, met uitzicht op een modderpoel met onkruid en struikgewas. “Het is absurd,” zegt secretaris Robert Rikken.

De voetbalclub huurt het complex van de gemeente. Die besloot onlangs dat een nieuwe parkeerplaats er wel kon komen. Maar waarom wil het dan maar niet vlotten met het veld? Secretaris Rikken vertelt dat de woningbouwcrisis in 2009 ervoor zorgde dat er een streep door het plan ging. Een nieuwbouwwijk werd ook niet afgebouwd. De club zou genoeg hebben aan twee velden. “Dat klopte toen ook, maar nu zijn we aan het groeien. Het wordt moeilijker om de teams ingedeeld te krijgen.”

De wijk is er nu wel en ook wordt er rond het sportcomplex nog steeds gebouwd. Het aantal nieuwe, jonge leden groeit enorm. In 2017 had de club nog 270 leden. Inmiddels zijn dat er 460.

Het begint te knellen, maar een derde veld blijft uit. De gemeente heeft de club eerst een schuld van 130.000 euro kwijtgescholden met de afspraak dat een derde veld er dan pas in 2024 komt. De club moet eerst nog een andere schuld van 15.000 euro betalen. ”Als het doorgroeit, moeten we een ledenstop invoeren. Dat is lastig: we moeten groeien van de gemeente, maar daar is dit in tegenspraak mee. We hopen dat het veld er zo snel mogelijk komt.”

Wethouder Stijn Steenbakkers van sport begon in 2018 trots aan zijn nieuwe baan, maar zat wel wat met de tribune in zijn maag. "Toen ik begon, was ik de enige wethouder met een tribune zonder veld." Hij vindt dat er nu een goede oplossing is gevonden door eerst het grootste deel van de schuld kwijt te schelden. "Ik ben blij dat er na dertien jaar een oplossing komt".

Is het dan geen verspilling van belastinggeld dat de tribune niet gebruikt is? "Dertien jaar heeft de tribune geen functie gehad, maar we zetten 'm neer voor veertig tot vijftig jaar. Dan gaat-ie 37 jaar wel nut hebben en daar zijn we vooral heel erg blij mee."