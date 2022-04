Dit is waarom sokkenbaas Niels gratis sokken ophangt voor daklozen

Je zou denken dat je als dakloze wel andere dingen aan je hoofd hebt dan de sokken die je draagt. Maar volgens Niels Hermus vormen sokken, om precies te zijn een gebrek daaraan, wel degelijk een probleem onder dak- en thuislozen. “Mensen geven ze nooit mee met een kledinginzameling. Ze worden meestal weggegooid.” Daarom hangt hij door heel Nederland gratis sokken op, die zijn ontworpen door kunstenaars uit het lokale daklozencircuit.

De sokken die sinds donderdag in Den Bosch hangen, zijn van de hand van Jarno Hannu. Hij was jaren dakloos en wil met zijn ontwerp andere daklozen inspireren. "Dat ik hier sta met mijn zelfontworpen sokken laat zien dat het leven weer anders kan lopen, als je maar wil."

In het kleurige ontwerp verwerkte hij zijn eigen ‘tag’, een koffertje met daarin een hartje. “Het staat voor alle ellende achter je laten en er liefde in stoppen en blijven geloven in jezelf.” Hij wijst ook op het oog: “Als dakloze ben je altijd op je hoede.”

Jarno merkte tijdens zijn dagen op straat dat sokken weldegelijk van belang zijn. "Ik draaide ze vaak binnenstebuiten. Als de straatpastoor een paar over had, was ik dolgelukkig."

Hij is daarom extra blij dat hij een paar kan overhanidgen aan de dakloze Hanneke. Zij begint vanuit haar scootmobiel direct te stralen als ze het kleurrijke paar ziet. En dat is waar het volgens sociaal ondernemer Niels Hermus om draait.