Auto negeert stopteken en wordt na achtervolging klemgereden op de A50

De politie heeft donderdagmiddag op de A50 bij Uden een auto klemgereden. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een achtervolging ontstond.

Volgens een woordvoerder van de politie kon de auto even later worden klemgereden. De bestuurder is vervolgens gearresteerd. Waarom de auto in eerste instantie moest stoppen, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Door de politieactie is in beide richting de linkerrijstrook tijdelijk afgesloten. Daar wordt nog onderzoek gedaan. Verkeer moet rekening houden met een vertraging van zeker een half uur.