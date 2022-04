Max Verstappen-superfans trekken half Europa door: 'Imola, here we come!'

Nog een nacht slapen en dan stappen Bas van Bodegraven en zijn vriendin Ingrid Kattestart in de camper. Samen gaan ze deze zomer de Formule 1-races volgen: het Tilburgse stel is groot fan van Max Verstappen en toert een half jaar lang heel Europa door om de Limburger te volgen.

De kolossale camper kwam dit jaar in de plaats van het ‘oudje’ uit 1980 waarmee ze de afgelopen jaren de Formule 1 volgden.

“Die werd echt te oud en te traag”, geeft Bas toe. “Vooral in de bergen was dat een probleem, want dan ging het zo langzaam dat ik vaak bang was dat de vrachtwagens ons in zouden halen.”

De camper is volledig ‘geswapt’ in de kleuren van Max Verstappen. “Overal waar we komen trekken we de aandacht”, zegt Ingrid. “Andere Formule 1-fans herkennen ons en als we op een camping arriveren staan er meteen al mensen om ons heen.”