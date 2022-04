Daisy stopte dollemansrit automobilist met haar eigen auto

Foto: Marc Rademakers

Daisy uit Eindhoven verrichtte donderdagmiddag een heldendaad. Toen ze een automobilist met enorme snelheid een straat uit zag rijden met politieauto's erachteraan besloot ze de weg met haar auto te versperren. Hoewel de bestuurder gas bleef geven en de auto van Daisy flink vernield is, heeft ze geen spijt van haar actie. "Want het had veel erger kunnen aflopen."

Evie Hendriks & Peter de Bekker Geschreven door

Daisy dacht donderdag iets na het middaguur rustig naar een afspraak in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven te rijden. De rust bleek al gauw voorbij toen ze een automobilist met een rotvaart uit een straat zag rijden richting de Doctor Cuyperslaan. "Ik kon op dat moment twee dingen doen: maken dat ik wegkom of de weg met mijn auto blokkeren zodat de bestuurder er niet meer door kon", vertelt ze. "Ik koos zonder te twijfelen voor het laatste, want ik was niet van plan om de bestuurder te laten gaan toen ik het zag."

"De bestuurder bleef gas geven tegen mijn auto aan."

Toch lag dat aan de situatie waarin Daisy op dat moment zat. "Als mijn dochtertje bij mij in de auto had gezeten, had ik het risico niet genomen. Zeker niet toen de bestuurder zelfs tegen mijn auto gas bleef geven en ik geschreeuw en politiehonden hoorde." Het waren angstige momenten voor haar. Zo beschrijft ze: "Ik zat in de auto en voelde dat de man met zijn bumper tegen mijn auto aankwam en gas bleef geven. Ik had alles kunnen zien als ik achteruit keek, maar ik durfde geen oogcontact te maken met de bestuurder. Ik was bang dat het een crimineel was die mijn gezicht zou onthouden of ineens zou gaan schieten."

"Als hij door was gereden kwam hij bij een druk kruispunt met voetgangers."

Gelukkig liep het goed af want de politie kon de man oppakken door de actie van Daisy. "Ik heb geen spijt van mijn actie want het had veel erger kunnen aflopen. Als hij met hoge snelheid door was gereden, kwam hij uit bij een druk kruispunt waar veel voetgangers liepen." Een woordvoerster van de politie laat weten dat agenten achter de man aangingen, omdat hij de auto zonder toestemming had meegenomen. De bestuurder negeerde het stopteken dat hij kreeg van de agenten en ging ervandoor. De agenten zetten de achtervolging in. Die achtervolging duurde ruim tien minuten. Tijdens de achtervolging negeerde de automobilist ook rode verkeerslichten. In de Lieven de Keylaan lukte het met dank aan Daisy om te man tot stoppen te dwingen. De politiewoordvoerster benadrukt dat zulke hulp van burgers hartverwarmend is, maar ook niet zonder gevaar. "Ik zou burgers willen oproepen voorzichtig te zijn hiermee. Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen!"

"Met mij valt het gelukkig mee."

Bij de dollemansrit raakten naast de auto van Daisy ook verschillende politieauto's beschadigd. Wat de man bezielde, is niet bekendgemaakt. Maar volgens Daisy zou de bestuurder in een psychose hebben gezeten. De Eindhovense heeft na de aanrijding wat pijn aan haar nek en rug. "Maar gelukkig valt het mee. Ik was op het goede moment op de goede plek. Alsof ik het van tevoren had geweten, had ik mijn gordel omgedaan terwijl ik dat voor die korte afstand naar het ziekenhuis bijna nooit doe."

"Zelfs nog op tijd in het ziekenhuis."