Duizenden bijen komen om bij brand in houtstapel

Duizenden bijen kwamen om bij de brand in een grote stapel hout.

Bij een brand in een grote stapel hout aan de Touwslager in Nieuwkuijk zijn donderdagavond vier bijenkasten in vlammen opgegaan. Duizenden bijen zijn omgekomen.

Ron Vorstermans Geschreven door

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de bijenkasten verloren gingen. Een kraan van een grondverzetbedrijf heeft de stapel uit elkaar getrokken. Inmiddels is het vuur gedoofd.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision