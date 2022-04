Roger Schmidt na uitschakeling: 'Mijn ploeg heeft het geweldig gedaan'

Het was een kwartier uithuilen bij PSV. De Eindhovenaren waren hard op weg naar een halve finale in de Conference League. Vlak voor tijd ging het alsnog fout. Trainer Roger Schmidt was teleurgesteld maar vond dat hij zijn team niks kwalijk kon nemen.

Los van het feit dat PSV veel spelers miste waren ze dichtbij een halve finale. Het had misschien ook wel de 2-0 moeten magen zag ook Schmidt. “We speelden goed voetbal en hebben genoeg momenten gehad op de 2-0. Helaas heeft Leicester wel hun momenten gepakt, zij hadden meer krachten in het laatste halfuur.”

Zoekend naar een oorzaak van de nederlaag kwam de trainer telkens terug op het gemis van een aantal spelers. “Je ziet dat zij in de rust twee goede frisse spelers brengen. Bij ons speelden Phillipp Max en Joey Veerman 70 minuten. Dat was eigenlijk al een mirakel. Max was de afgelopen dagen nog ziek.”

Eran Zahavi sloot zich aan bij de woorden van zijn trainer, maar wist ook de complimenten uit te delen aan zijn ploeg. “We hadden in de tweede helft moeten scoren. Dat was een dure les. Ik vind dat we het verder goed hebben gedaan. We hebben gevochten tegen een goede tegenstander. Leicester City is in mijn ogen de topfavoriet voor de titel.”

PSV verloor dan misschien wel van een goede tegenstander, maar de Europese campagne zal niet lang in het geheugen blijven. De Eindhovenaren begonnen nog in de voorrondes van de Champions League en stranden in de kwartfinale van de Conference League. Toch vinden Schmidt en Zahavi dat ze trots mogen zijn op de prestaties.