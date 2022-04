Michael van Gerwen snel klaar in Premier League na missers in spannend duel

Michael van Gerwen wisselt goede Premier League-avonden af met slechte. De darter uit Vlijmen won vorige week speelronde negen, donderdagavond was het na de eerste wedstrijd weer klaar voor Van Gerwen. In de kwartfinale verloor hij na een spannende wedstrijd met 5-6 van Jonny Clayton.

Het duel tussen Van Gerwen en Clayton was ook een duel tussen de koploper in de Premier League en de nummer twee van de ranglijst. Mighty Mike wist vooraf al dat hij geen makkelijke openingswedstrijd zou hebben. Dat bleek ook bij de start, want Clayton nam al snel een 0-2 voorsprong. Van Gerwen knokte zich terug en kwam zelfs op voorsprong.

Alles of niets

Voor de voormalig nummer één van de wereld was het door de nederlaag weer een korte Premier League-avond. Het is wat dat betreft dit seizoen bijna altijd alles of niets voor de Brabantse darter. Vier van de tien speelrondes kon hij na de eerste wedstrijd meteen naar huis en was het dus niets. Net zo vaak stond hij in de finale van een speelronde. Van de vier finales wist hij er drie te winnen.