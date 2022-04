Engelse oud-prof gaat te voet van ADO Den Haag naar NAC Breda

Ronny Goodlass, de one hand winger, een paar jaar geleden in het NAC Museum.

Oud-profvoetballer Ronny Goodlass beschikt nog altijd over een goede conditie én over een groot hart. De 68-jarige Engelsman gaat namelijk op 25 april in vier dagen tijd van het stadion van ADO Den Haag naar dat van NAC Breda lopen, de twee voetbalclubs waar hij in Nederland voor speelde. Met de tocht van ruim tachtig kilometer, haalt Goodlass geld op voor zijn liefdadigheidsorganisatie Health Through Sports.

Als Ronny Goodlass net zo snel wandelt als dat hij spreekt, is de afstand tussen Den Haag en Breda 'peanuts' voor hem. Maar het is lekker om naar hem te luisteren, omdat de voormalige prof humor heeft. Zoals het een Engelsman betaamt. "Het zou sneller gaan als ik de bus of de trein zou pakken, maar ik heb toch maar besloten om te lopen", zegt hij dan ook lachend over het waarom van zijn actie.

"Het zou leuk zijn als de NAC-supporters de laatste mijlen met meelopen."

Maar voordat hij meer over zijn 'charity walk' vertelt, moet hij eerst iets anders kwijt. Want eigenlijk stond de wandeltocht van ADO naar NAC in februari al op het programma, maar dat bleek samen te vallen met carnaval. Door zijn ervaring in 1978 als speler in Breda, leek hem dat geen goed plan. Ook uit zelfbescherming. "Wat een feest is dat!", zegt Ronny Goodlass over het grote leutfeest. "Mijn broer en mijn vader waren destijds overgekomen uit Engeland en na vier dagen wisten we alledrie niet meer wat we hadden gedaan. Breda is een heerlijke stad en 'I love' carnaval, maar het leek me beter om in april te komen, haha. Maar ik ben die vrijdag bij de thuiswedstrijd tegen Top Oss en dat zal ook wel gezellig worden."

"Het is belangrijk dat jongeren die minder hebben, geholpen worden."

Ronny Goodlass heeft altijd contact gehouden met zijn oude voetbalmaten in Breda en hij volgt de verrichtingen van NAC nog altijd op de voet. Dezelfde warme gevoelens en contacten heeft hij ook bij ADO Den Haag (destijds FC Den Haag), de club waar hij in 1979 na twee seizoenen NAC heenging. Het was voor Goodlass de reden om zijn goede doel een keer in Nederland te promoten. Goodlass zet zich namelijk fanatiek in voor Health Throuhgh Sports, de door hem opgerichte organisatie die zorgt dat kansloze jongeren kunnen voetballen en het juiste pad kiezen in het leven. "Het is belangrijk dat jongeren die minder hebben, geholpen worden", zo meent de one hand winger, zoals de bijnnaam van Goodlass luidt omdat hij door een ongeluk maar één hand heeft. "Zorgen dat ze fysiek en mentaal gezond zijn. Om dat te bereiken moeten wij het goede voorbeeld geven en hun respect verdienen door iets actiefs te doen." "Ik loop daarom in vier dagen van Den Haag naar Breda", vervolgt Goodlass. "Dat is ongeveer twintig kilomter per dag. Dat is niet eenvoudig, maar ik heb tijdens de lockdown in de Covid-tijd veel gewandeld en ben dus fit genoeg."

"Ik zorg ervoor dat nog meer mensen een glimlach op hun gezicht krijgen."