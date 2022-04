Automobilist rijdt dwars door caravan op A58, ravage op de weg enorm

Een automobilist is donderdagnacht op de A58 dwars door een caravan gereden. Dit gebeurde rond kwart voor een, vlakbij Breda. Het ongeluk leidde tot een enorme ravage op de weg.

In de auto waarmee de caravan werd vervoerd, zaten twee mensen. Zij kwamen met de schrik vrij. Hun auto kwam na de botsing 150 meter verderop tot stilstand. De caravan was helemaal in stukken gereden.

Ziekenhuis

De bestuurder van de auto die door de rijdende caravan reed, is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Na de aanrijding werd meteen een traumaheli opgeroepen, maar die is wat later afgebeld.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Weg dicht

Na het ongeluk werd de weg bij Breda tijdelijk afgesloten. Het overig verkeer werd langs de benzinepomp geleid tot de ravage was opgeruimd. Vrijdagochtend was de weg weer vrij.