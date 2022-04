Omstanders halen bestuurder uit brandende auto na botsing, N282 afgesloten

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties.

Een automobilist is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing op de N282 in Molenschot. Nadat de bestuurder een boom raakte, vloog de wagen in de fik. Volgens een 112-correspondent is de automobilist door omstanders uit de auto gehaald.

De N282 is bij Molenschot afgesloten. Dit is de Rijksweg tussen Breda en Tilburg. Het ongeval gebeurde om tien voor acht. Het gaat om een eenzijdige botsing. Er zijn dus geen anderen bij betrokken.

