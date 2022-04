Ondanks gebrek aan rust wil PSV de beker winnen: 'Geen excuses'

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: Sem van der Wal/ANP).

Een kleine dertien uur na de uitschakeling in de Conference League, heeft PSV de blik alweer op de bekerfinale van komende zondag. Op voorhand lijken de Eindhovenaren niet de favoriet voor de bekerwinst gezien de korte rustperiode. Iets wat trainer Roger Schmidt beaamt, maar hij weet dat zijn ploeg een goede kans maakt een prijs te pakken in de topper tegen Ajax.

De dreun was nog voelbaar vrijdag in de perskamer van het Philips Stadion, maar de blik moet alweer op de volgende grote wedstrijd: de bekerfinale. Een wedstrijd die voor Schmidt meer dan belangrijk is. “De bekerfinale is de mooiste wedstrijd van het land. Ik kijk uit naar die wedstrijd. In het verleden is gebleken dat het niet makkelijk is om de beker te winnen. PSV won niet voor niks de laatste beker in 2012.”

De voorbereiding op de wedstrijd is niet optimaal. PSV heeft maar twee dagen de tijd heeft om zich te focussen op Ajax. “Tactisch gezien kunnen we op het veld niks trainen. Daarvoor heb je een volledig fitte selectie nodig. Maar we zijn het inmiddels gewend in dit schema. Mijn team weet heel goed wat ze moeten doen. Ik heb daar geen twijfels over.” De trainer vervolgt: “De kans om een prijs te winnen moet genoeg motivatie geven en kracht om te herstellen. Natuurlijk wordt het een uitdaging, maar we willen het schema niet als excuus gebruiken. Er zijn geen excuses in een bekerfinale.”

Over de tegenstander wil Schmidt niet te veel zeggen. Ajax lijkt niet meer zo te swingen als eerder dit seizoen. Of dat hoop geeft voor PSV? “Wat mij vooral hoop geeft, is het optreden van mijn ploeg tegen Leicester City. Ik heb verder niks met Ajax te maken. Wij gaan uit van eigen kracht.” Rondom de wedstrijd tegen de Engelse ploeg klaagde de trainer over het gebrek aan opties achterin. Dat brak PSV donderdagavond nog op en ook zondag is dat een probleem. “Ik kan vragen of Toon Gerbrands (algemeen directeur) en John de Jong (technisch directeur) nog snel een speler gaan halen,” grapte de oefenmeester. “Heel misschien kan Armando Obispo zondag wat minuten maken, maar verder zullen we weer oplossingen moeten vinden.” PSV wil snel weer vooruitkijken. Leicester is geweest en Ajax wacht. Ook naar eerdere confrontaties wordt niet meer gekeken. “We hebben in de afgelopen twee jaar zeven keer tegen Ajax gespeeld. Elke wedstrijd was anders. Dat zal morgen ook zo zijn. Een feit blijft dat wedstrijden tegen Ajax altijd moeilijk zijn, dat is morgen niet anders.”