PSV-vrouwen willen seizoen glans geven door de beker te pakken tegen Ajax

Waar de PSV-mannen zondag de bekerfinale spelen, mogen de vrouwen datzelfde een dag later doen. Zij spelen om de beker tegen Ajax. De PSV-vrouwen draaien een teleurstellend seizoen in de competitie en willen met bekerwinst het seizoen nog enigszins glans geven.

PSV is bij de vrouwen de titelverdediger van de beker. Het was de eerste prijs ooit die de Eindhovense vrouwen pakten. Iets waar trainer Rick de Rooij zich aan vast wil houden. “Ik heb ooit geleerd van Toon Gerbrands dat als je eenmaal de eerste prijs pakt, er snel meer zullen volgen. Laten we hopen dat morgen er al een vervolg in zit.”

Dat het bij PSV nog niet loopt in het seizoen, is ook terug te zien in de eerdere onderlinge resultaten tegen Ajax. Twee keer werd er verloren en een aantal weken geleden werd het gelijk. Maar Van den Berg wil er juist het positieve uithalen. “We hebben dit seizoen veel stappen gezet. Dat zie je ook terug in de onderlinge confrontaties. Morgen hopen we de volgende stap hierin te zetten, al is het natuurlijk een wedstrijd op zich.”

In de competitie doet zijn ploeg al weken niet meer mee om de prijzen en dus moet de beker het seizoen redden. En dat gevoel leeft binnen de spelersgroep. “De beker is een fantastische prijs” vertelt aanvoerster Mandy van den Berg. “In de competitie spelen we niet meer mee om de prijzen, dus moet het nu gebeuren. Ik wil niet zeggen dat het seizoen geslaagd is bij bekerwinst, maar het is natuurlijk wel een succes.”

De trainer heeft ook geleerd van de eerste ontmoetingen. “We weten dat Ajax heel aanvallend speelt. Daardoor liggen er voor ons veel ruimtes. Maar we moeten niet te naïef zijn.”

Het vrouwenvoetbal in Nederland zit in de lift en ook bij PSV. Een mooie ontwikkeling volgens De Rooij, maar hij ziet één voorwaarde. “Het is belangrijk dat je prijzen blijft winnen. Veel plannen hebben is leuk, maar het moet gepaard gaan met succes. Het kampioenschap was het hoofddoel dat is niet gelukt, dan moeten we de beker winnen.”

Aanstaande maandag zal het Goffert Stadion in Nijmegen nagenoeg uitverkocht zijn. Het geeft aan dat het vrouwenvoetbal leeft. Maar toch wil De Rooij nog grotere stappen zetten. “Het kan mij niet snel genoeg gaan” , zei de trainer. We moeten zorgen dat ook bij competitiewedstrijden de stadions vol zitten. Maar in Nederland hebben we daar nog even de tijd voor nodig.”