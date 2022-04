De winnaar is bekend: dit is het gezelligste bedrijf van Brabant

De zoektocht naar 'Het gezelligste bedrijf van Brabant' heeft een winnaar opgeleverd. IT-bedrijf Copaco uit Eindhoven mag het komend jaar de titel dragen. De wedstrijd werd georganiseerd door Omroep Brabant radio.

"De afgelopen week zijn we bedolven onder honderden geweldige reacties van Brabantse bedrijven", vertelt Maarten Kortlever van Omroep Brabant. "We hadden uiteindelijk acht finalisten. Bij iedereen was het keigezellig, maar er kan er maar eentje winnen."

Tijdens de afgelopen 'Week van de werkvloer' zijn de radiomakers bij de finalisten op werkbezoek geweest om te kijken of het een beetje gezellig was. Een belangrijk criterium was dat de radio op de werkvloer op Omroep Brabant stond. Bij Copaco was dit het geval en daarnaast hing er een prima sfeertje.

"Je komt daar al binnen in een soort brasserie", vertelt Maarten. "Dat is de kantine waar ze goede koffie hebben en op vrijdagmiddag tijdens de borrel een lekker biertje."

De winnaars kregen naast de trofee ook een lunch aangeboden. Voor de liefhebbers van een vette hap was er een frietkar en voor wie wat gezonds wilde, waren er smoothies. Als klap op de vuurpijl was er op de radio een uur lang muziek te horen die de mensen van Copaco graag wilden horen 'omdat je daar zo lekker op werkt'.