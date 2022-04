Eindelijk: Paaspopgangers zijn weer ouderwets los

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Paaspop-terrein open: eerste kampeerders zetten hun tentje op

Het is zover: na twee Paaspop-loze jaren is het feest in Schijndel vrijdagmiddag om drie uur weer losgebarsten. Duizenden mensen stromen gestaag het festivalterrein op; voor het eerst in drie jaar, want ze hebben lang moeten wachten.

Julia Kanters Geschreven door

Inderdaad, bijna drie (!) jaar was Paaspop iets uit de verhalen van voor corona, maar nu is het festijn weer neergestreken in de weilanden in Schijndel. Het plezier en enthousiasme bij de festivalgangers spat er nu al vanaf.

"Festival, muziek, bij elkaar zijn."

Een vrijwilliger die vrijdagmiddag de bandjes omdoet bij bezoekers bij de entree heeft er zelf heel veel zin in. Als ze klaar is met haar werk mag ze ook zelf de festivalweide op. "Ik heb zo lang gewacht. Eindelijk kunnen we weer. Festival, muziek, bij elkaar zijn: dat is wat Paaspop voor mij betekent. " Een van de eerste festivalgangers die een bandje krijgt kan zijn geluk niet op. Hij staat net voor de opening om drie uur al helemaal vooraan te wachten. "Het is eindelijk zover. Ik ga drie dagen, want ik kan niet wachten. De afgelopen jaren heb ik wel af en toe een concertje kunnen meepakken. Maar dit is het eerste grote festival!" Maar Paaspop is meer dan een festival. Voor de campingbezoekers begon de dag immers al veel eerder: vanaf negen uur druppelden ze Schijndel binnen. Allemaal met het doel het beste plekje van de camping te scoren, om zo dicht mogelijk bij het festival te zijn.

"Het eerste bier zit er al in!"

Al vroeg werden de eerste alcoholische versnaperingen weggewerkt, vertelde een bezoeker: “Het eerste bier zit er al in, we hebben er zin in.” Aan het einde van de ochtend begon het langzaam alweer ouderwets gezellig en druk te worden op de camping. Blikken bier werden opengemaakt en er werd er uitbundig geproost. Sommigen stonden nog te klungelen met het in elkaar zetten van hun tent. Anderen bakten nog een eitje. En allemaal in afwachting natuurlijk van de start van het grote feest. Zo komen vrijdag onder meer Guus Meeuwis, Chef’s Special, Anouk en Di-Rect weer hun nummers laten horen aan de fans. In totaal zijn er achttien stages waar voor iedereen verschillende muziek wordt gedraaid en duurt het feest tot zondagavond.