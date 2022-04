Enorm graffitikunstwerk geeft appeltjesgroene kleur aan straatbeeld

Een vrolijk kunstwerk met veel kleur. Kunstenaar Finn Zweemer (foto: Tonnie Vossen) Volgende Vorige 1/2 Een vrolijk kunstwerk met veel kleur.

Het Wilhelminadorp in Best staat er binnenkort gekleurd op. Midden in de wijk werkt kunstenaar Finn Zweemer (36) al de hele week aan graffitikunst die de hele muur van een appartementencomplex aan het Wilhelminaplein vult. Tot groot genoegen van voorbijgangers en van de bewoners: “Dit hadden ze al veel eerder moeten doen."

“Wat je ziet is ontstaan op basis van gesprekken met buurtbewoners”, legt Finn uit. “Die wilden dat het een vrolijk werk zou worden, met veel groen.” En groen is het. Appeltjesgroen met een strak blauwe lucht en buigende bomen waarvan de takken elkaar in het midden raken. “De twee mensen die je in het midden ziet, staan voor de saamhorigheid in de wijk”, zegt de kunstenaar. “Mensen helpen elkaar vooruit als dat nodig is. Vooral voor ouderen die wat hulp kunnen gebruiken. Dat staat hier heel centraal.”

"Ik ga zeker nog wat bloemen toevoegen."