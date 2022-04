Met de auto door de stal van boer Anton voor parkeerplek op Paaspop

Boer Anton is een begrip in Schijndel en daarbuiten. Tijdens Paaspop combineert Anton de zorg voor zijn koeien met die van de heilige koeien van de festivalgangers. Voor tien euro mag een auto, na een ritje door de stal, geparkeerd worden op een van zijn weilanden.

Ook voor de koeien was het even wennen. Voor het eerst sinds twee jaar reden er weer een kleine vierduizend auto's door de stal. "We doen dit al zo'n zestien jaar", vertelt Anton. "Ik heb sommige festivalbezoekers ouder zien worden. En dat was omgekeerd ook het geval."

De stal is acht jaar geleden gebouwd op zijn terrein. Mensen die nu bij boer Anton willen parkeren, moeten dus eerst door die stal.