'Do or Die' voor NAC Breda tegen Almere City FC op zaterdag

NAC-trainer Edwin de Graaf debuteerde dit seizoen als hoofdcoach

“Dit is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen”, sprak NAC-trainer Edwin de Graaf voorafgaand aan het duel uit bij Almere City FC. De Bredase club staat virtueel op plek acht, een plaats die recht geeft op nacompetitie. Bij winst kan het eigenlijk niet meer misgaan en is nacompetitie vrijwel zeker. Terwijl een nederlaag er zomaar voor kan zorgen dat NAC overal buiten valt in de eindfase van de Keuken Kampioen Divisie.

Luuk van Grinsven Geschreven door

De belangen zijn dus enorm in aanloop naar dit duel, weet ook de trainer: “Bij winst geven we Almere een tik en lopen we zelf verder uit. We moeten daar een resultaat halen.” Het verhaal van de tegenstander van zaterdagavond, Almere City FC, is ingewikkeld. Die ploeg staat op een elfde plaats. Omdat de nummers drie tot en met negen mogen deelnemen aan de play-offs, zou je zeggen dat Almere City daar nog ruim vanaf staat. Maar omdat Almere koploper is van de vierde periode, kunnen ze straks misschien sowieso meedoen aan de nacompetitie. Een periodetitel geeft direct recht op een ticket. Dat zou betekenen dat de laatste play-offs-plek dus vervalt. En laat dat nou net de plek zijn waar NAC angstvallig dichtbij staat.

“We hebben het op dit moment in eigen hand en dat willen we zo houden."

De nummer negen is De Graafschap. Die ploeg staat slechts één punt onder NAC, en heeft op papier een relatief makkelijk programma. Maar De Graaf kijkt niet naar andere ploegen: “We hebben het op dit moment in eigen hand en dat willen we zo houden. Want dan is er niks aan de hand.”

"We hebben het vaak moeilijk als we tegen teams spelen die zich helemaal ingraven."