Losgeschoten watertank ramt auto, ouder echtpaar naar ziekenhuis

Een ouder echtpaar is vrijdagmiddag gewond geraakt op de Werststeeg in Berlicum. Een watertank die achter een busje hing, schoot los schoot los en kwam tegen de auto van de slachtoffers terecht. Daarbij werd de voorruit van hun auto doorboord. Buurtbewoners verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren.

Het ongeluk gebeurde rond half vijf. Op de Werststeeg reed een busje met daarachter een watertank. Die schoot los en raakte naar de zijkant van de weg.

Het oudere echtpaar reed het busje tegemoet toen, hun auto aan de voorkant werd geraakt door de tank. Een stukje van hun voorruit werd doorboord. De slachtoffers zijn niet geraakt door de watertank, maar raakten waarschijnlijk gewond door de harde klap.

Omstanders en buurtbewoners hielpen de slachtoffers en verleenden eerste hulp. Het echtpaar is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bestuurder busje met de schrik vrij

De bestuurder van het busje is ongedeerd. Volgens een 112-correspondent waren de inzittenden enorm geschrokken. Het is niet duidelijk waardoor de watertank is losgeschoten.