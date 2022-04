Jong PSV doet stadgenoot FC Eindhoven pijn, spektakel bij Helmond Sport

Justin Mathieu komt net niet tot scoren voor TOP Oss (foto: Orange Pictures).

FC Eindhoven moet een pas op de plaats maken in de strijd om directe promotie. In eigen huis ging het vrijdagavond met 1-3 onderuit tegen Jong PSV. Helmond Sport verloor in een doelpuntrijk duel met 5-3 van Roda JC, terwijl TOP Oss in blessuretijd de winst pakte op bezoek bij De Graafschap (1-2).

FC Eindhoven-Jong PSV 1-3

FC Eindhoven hoopt volgend seizoen niet meer tegen Jong PSV te spelen, maar tegen het eerste elftal van de Eindhovenaren. De ploeg van Rob Penders begon als nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie aan speelronde 35, met vier punten achterstand op nummer twee FC Volendam. Die ploeg komt zaterdag pas in actie, maar het gat is niet kleiner geworden. FC Eindhoven kreeg flink wat mogelijkheden, maar kwam maar niet tot scoren in eigen huis. Jong PSV deed dat wel, drie keer in tien minuten tijd. Met een fraaie uithaal wist Johan Bakayoko de score twintig minuten voor tijd te openen: 0-1. Vijf minuten later schoot het achttienjarige talent vanaf de rand van het strafschopgebied nog een keer raak. Weer vijf minuten later was Bakayoko de aangever, uit zijn voorzet kopte Jenson Seelt de 0-3 binnen. Joey Sleegers maakte nog een eretreffer. Door de nederlaag blijft FC Eindhoven op 64 punten derde, met vier punten minder dan FC Volendam. FC Emmen verzekerde zich vrijdag van promotie, waardoor er nog één ploeg rechtstreeks kan promoveren. De Volendammers spelen zaterdag hun 35ste wedstrijd, waardoor ze hele goede zaken kunnen doen. FC Eindhoven lijkt zich te moeten richten op de play-offs.

De Graafschap-TOP Oss 1-2

Een bijzondere wedstrijd voor Peter Bijvelds. Acht jaar werkte hij als algemeen en technisch directeur bij TOP Oss, op 1 april ging hij aan de slag bij De Graafschap. De technisch manager van De Superboeren zag dat zijn oude werkgever het op De Vijverberg heel erg lastig had, maar wel tegen de verhoudingen in op voorsprong kwam. Uit een hele fraaie assists van Margaritha kon Joshua Sanches de bal tegen de touwen koppen. Lang kon de ploeg van trainer Bob Peeters niet genieten van de voorsprong. Sam Hendriks werkte een prima voorzet van Danny Verbeek binnen. In de rest van de wedstrijd was het spelbeeld niet anders. De Graafschap was op zoek naar doelpunten, TOP Oss stond zwaar onder druk. Maar het bezweek niet. Integendeel, in de blessuretijd van de wedstrijd pakte de Ossenaren zelfs de winst. Invaller Dean Guezen bezorgde zijn ploeg drie punten. Roda JC-Helmond Sport 5-3

Nog drie wedstrijden en dan kan Helmond Sport een dikke streep zetten onder dit seizoen. De hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie is buiten het veld al druk bezig met de volgende voetbaljaargang, vijf jeugdspelers kregen een contract en met Martijn Kaars (FC Volendam) en Bram van Vlerken (Almere City) werden al twee nieuwelingen aangetrokken. Maar het is niet dat dit seizoen als een nachtkaars uitgaat. Vrijdagavond was er een spektakelstuk in Kerkrade. In de openingsfase werd het compleet overlopen. Binnen een half uur stond het al 3-0, via doelpunten van Xian Emmers en Dylan Vente (2x). Een paar minuten na de derde treffer maakte Jarno Lion de 3-1. Binnen tien minuten na rust maakte Thomas Beekman en Gaetan Bosiers er 3-3 van.

