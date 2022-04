Brandweer redt hond uit huis waar brand woedt, bewoners opgevangen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Uitslaande brand verwoest huis in Helmond, bandweer redt hond

Een hond is vrijdagnacht gered uit een huis aan de Mierloseweg in Helmond, waar rond middernacht brand was uitgebroken. Het vuur woedde voornamelijk in de woonkamer en was korte tijd uitslaand.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Er wordt volgens een 112-correspondent gedacht aan een brandende kaars. Zuurstof

De brand was snel onder controle, laat een woordvoerder van de brandweer weten. "De bewoners werden opgevangen door ambulancemedewerkers." De hond heeft van de brandweer zuurstof gekregen en is vervolgens door medewerkers van de dierenambulance zo snel mogelijk naar een dierenarts gebracht. Over de toestand van de hond is niets bekendgemaakt.

De brandweer had het vuur in het huis aan de Mierloseweg in Helmond snel onder controle (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

De brandweer voor het verwoeste huis aan de Mierloseweg in Helmond (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).