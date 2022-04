NAC in extremis langs Almere City en houdt volop zicht op play-offs

De ploeg van Edwin de Graaf won in de laatste minuut.

Vooral niet verliezen, was het devies voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Almere City. Die missie is meer dan geslaagd: dankzij de overwinningstreffer van Naoufal Bannis in de 98e minuut ligt NAC Breda op koers voor de nacompetitie.

Sven de Laet Geschreven door

In de eerste helft werden aan beide kanten van het veld de nodige kansen om zeep geholpen. Almere had in de openingsfase het beste van het spel, dwong NAC-goalie Olij al in de tweede minuut tot een belangrijke redding, maar wist niet te scoren. Langzaam kwamen de Bredanaren beter in de wedstrijd en dat leidde na dik twintig minuten bijna tot een voorsprong, ware het niet dat het schot van Velanas op de lat eindigde. Zo waren er nog een aantal goede mogelijkheden voor beide ploegen, maar gescoord werd er niet in de eerste helft. Hoe anders was dat na de rust. Nog geen twee minuten waren er gespeeld, toen Velanas de bezoekers op voorsprong kopte na een perfecte voorzet van Azzagari. Het bleek een wake-up call voor Almere City, dat meteen op zoek ging naar de gelijkmaker. Met succes: na een paar uitstekende reddingen van Olij, ging de bal na uiteindelijk na een corner alsnog het doel van de Bredanaren in. Verdediger Malone raakte daarbij de bal als laatst. NAC dacht een paar minuten later opnieuw op voorsprong te komen, maar de goal van Bannis - een fraai stiftje - werd afgekeurd. De Feyenoord-huurling stond net aan buitenspel. Toch zette de spits zijn naam in de allerlaatste seconde van de wedstrijd alsnog op het wedstrijdformulier door de 1-2 te maken. Play-offs dichtbij

De wedstrijd tegen Almere City kon weleens bepalend zijn voor het verdere verloop van het seizoen voor NAC. De ploeg uit Almere had met een overwinning namelijk goede zaken gedaan in de strijd om de periodetitel. Daarmee zou plek 9 op de ranglijst niet meer naar de play-offs gaan. NAC staat op dit moment nog achtste, maar wordt op de voet gevolgd door De Graafschap. De overwinning van zaterdagavond betekent dus dubbel goed nieuws. De Bredanaren nemen weer wat afstand van De Graafschap, terwijl de periodetitel voor Almere City wat verder uit zicht raakt.