112-nieuws: auto Den Bosch in vlammen op • brand in bedrijfsgebouw Goirle

In Budel is zaterdagavond een vrouw aangehouden na een steekpartij aan De Wieken. Na een melding van een ruzie tussen een man en een vrouw troffen agenten in een huis de gewonde man aan. De verdachte vrouw was op dat moment vertrokken, maar kwam later terug. Toen is ze gearresteerd. "Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht", laat een agent weten. "Evenals de relatie tussen de man en de vrouw." Volgens een 112-correspondent reageren buurtbewoners geschrokken.