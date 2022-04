112-nieuws: gebouw brandt uit in Rosmalen • natuurbrand in Vessem

15.21

Een jonge man op een scooter is gewond geraakt, toen hij bij een oprit in Schaijk een motorrijder over het hoofd zag. De twee kwamen daardoor in botsing. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en de bestuurder van de scooter is even later met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De motorrijder is ter plekke behandeld en kon zelf zijn weg naar huis vervolgen.