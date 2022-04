Vader en kind twee keer aangereden in hun auto, politie zoekt doorrijders

Het kindje wordt getroost door een agente (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) De auto belandde in een sloot (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) Volgende Vorige 1/2 Het kindje wordt getroost door een agente (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision)

Een auto is zondagochtend rond halftwaalf over de kop geslagen op de Kempenbaan in Tilburg. In de auto zaten een vader en zijn zoontje.

Zij reden op de Kempenbaan richting Tilburg toen ze op de kruising met de Dokter Bloemenlaan werden aangereden door een andere automobilist. Die is volgens een 112-correspondent vervolgens doorgereden. Na deze aanrijding werd de auto waarin de man en zijn zoontje zaten ook nog aangereden door een andere automobilist, die achter hen reed. Ook die reed volgens de 112-correspondent door. Ongedeerd

De aangereden auto eindigde na de aanrijdingen schuin tegen een boom. De vader en zijn zoontje zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze zijn ondanks de klap ongedeerd. De auto is total loss. De politie is op zoek naar de twee doorrijders. 'Kind was erg geschrokken'

"Het kind was erg geschrokken", laat de 112-correspondent weten. "Hij is getroost door een agente die hem vervolgens een beertje gaf."