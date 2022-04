PSV wint KNVB Beker na zinderende finale tegen Ajax

PSV heeft de KNVB Beker gewonnen. In een spectaculaire finale wist het met 2-1 te winnen van rivaal Ajax. De Eindhovenaren wisten in twee minuten na rust een achterstand om te buigen. De bekerwinst zorgden voor een groot feest bij de 17.500 meegereisde PSV-fans.

Een bekerfinale zoals een bekerfinale moet zijn. De wedstrijd PSV – Ajax had (bijna) alles wat een finale moet hebben. Er werd dan nog niet eens goed gevoetbald maar de passie en strijd die de spelers op het veld lieten zien was geweldig. Daarnaast zorgden de supporters van beide clubs voor een geweldige sfeer in De Kuip.

De twee beste ploegen van Nederland stonden tegenover elkaar. Rivaliteit is er altijd tussen PSV en Ajax en dat was terug te zien op het veld. Er werd geknokt voor elke meter en elke vijf minuten was er wel een opstootje of een harde overtreding. Gevoetbald werd er niet veel, in de eerste helft was er sprake van 25 minuten zuivere speeltijd, maar spannend was het wel.

PSV draait het om

Ajax was de iets betere partij in de eerste helft en kwam dan ook op voorsprong. Ryan Gravenberch kapte drie middenvelders uit en scoorde met een knap afstandsschot. Vlak voor rust leek het erop dat de Amsterdammers de voorsprong verdubbelden maar de 2-0 van Noussair Mazraoui werd afgekeurd vanwege buitenspel.

PSV leek weer een verloren wedstrijd te spelen in een topper maar toonde niet voor het eerst dit seizoen karakter. De ploeg van Roger Schmidt kwam geweldig uit de kleedkamer en draaide in twee minuten de hele wedstrijd om. Eerst was het Erick Gutiérrez die een vrij trap binnenkopte. Niet heel veel later was het Cody Gakpo die de Eindhovenaren op voorsprong schoot met een afstandsschot. 2-1.